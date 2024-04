DIRECT - Le Conseil des droits de l'homme demande de cesser les ventes d'armes à Israël

Des "mesures éparpillées" ne seraient pas suffisantes pour améliorer l'aide humanitaire à Gaza plaide le secrétaire général de l'ONU après les promesses israéliennes d'autoriser "temporairement" la livraison d'aide par de nouveaux points de passage.

Il n'est pas suffisant d'avoir des mesures éparpillées. Nous avons besoin d'un changement de paradigme. Nous verrons ce qui se passe. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU appelle Israël à respecter "réellement et rapidement" ses promesses.

Pressé par la communauté internationale, Israël a annoncé autoriser la livraison "temporaire" d'aide dans la bande de Gaza, assiégée et menacée de famine, via le port d'Ashdod et le point de passage d'Erez, au lendemain d'une mise en garde inédite de son grand partenaire américain.

En plein drame humanitaire à Gaza, la mort lundi dans des frappes israéliennes de sept travailleurs de l'ONG World Central Kitchen (WCK) a accru le mécontentement international. "Après cette tragédie, le gouvernement israélien a informé les Nations unies de son intention de permettre une augmentation substantielle de l'aide humanitaire distribuée à Gaza", not Antonio Guterres. "J'espère sincèrement que ces intentions seront réellement et rapidement concrétisées parce que la situation à Gaza est absolument désespérée".

"Nous sommes au bord d'une famine de masse, d'une conflagration régionale, d'une perte totale de confiance dans les normes internationales", a insisté le chef de l'ONU.

"Il est temps de s'éloigner du précipice, de faire taire les armes, de soulager la souffrance terrible et d'arrêter la famine potentielle avant qu'il ne soit trop tard", a-t-il souligné, répétant également son appel à la libération de tous les otages.