Les Palestiniens à Gaza vivent dans "l'horreur la plus totale", a dénoncé le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Türk, affirmant craindre des "atrocités".

Deux mois après "les horribles attaques perpétrées contre Israël par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens", "les civils à Gaza continuent d'être bombardés sans relâche par Israël et punis collectivement", a déclaré Volker Türk, lors d'une conférence de presse à Genève. Il a réclamé un arrêt immédiat des hostilités et la libération de tous les otages.

Des Palestiniens pleurent la mort de leurs proches tués dans des bombardements israéliens à Khan Younès, dans la bande de Gaza, le 4 décembre 2023. AP Photo/Mohammed Dahman

Selon le ministère de la Santé du Hamas, 16 248 personnes, à plus 70% des femmes, enfants et adolescents, ont été tuées dans la bande de Gaza par les bombardements israéliens.

"La situation humanitaire est catastrophique", a assuré Volker Türk, rappelant que le chef des opérations humanitaires de l'ONU Martin Griffiths avait qualifié la situation d'"apocalyptique". "Les Palestiniens à Gaza vivent dans une horreur totale, qui ne fait qu'empirer", a-t-il ajouté.

Le Haut-Commissaire a souligné qu'il existe "un risque accru" que des "crimes d'atrocités" soient commis, qui sont considérés comme les plus graves crimes (génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre).