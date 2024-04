DIRECT - Le gouvernement israélien devant la Cour suprême pour justifier sa politique humanitaire à Gaza

Plus rapide, plus forte, mais ni plus sûre ni plus éthique. L'intelligence artificielle (IA) s'est invitée dans la guerre moderne mais elle suscite des inquiétudes vertigineuses sur les risques d'escalade et la place de l'humain dans la prise de décision. Vendredi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est déclaré "profondément perturbé" par l'enquête de deux médias israéliens indépendants qui accusent Israël d'utiliser l'IA pour identifier des cibles à Gaza, provoquant un très grand nombre de victimes civiles.

Au-delà du logiciel "Lavender" incriminé et de l'enquête que les autorités israéliennes réfutent avec force, le développement de cette technologique change le visage de la guerre.