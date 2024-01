DIRECT : le Hamas affirme examiner la proposition d'accord de cessez-le-feu avec Israël

Une vingtaine d'ONG internationales se sont dites "révoltées" mardi par la volonté annoncée par douze pays de suspendre leur aide à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) alors que Gaza vit une situation de "catastrophe humanitaire".

Des Palestiniens tentent d'éteindre un incendie dans un bâtiment de l'UNRWA qui sert d'abri aux personnes déplacées, après avoir été pris pour cible par des chars israéliens à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le mercredi 24 janvier 2024. @AP Photo/ Ramez Habboub.

L'Unrwa est le "principal fournisseur d'aide" à Gaza et dans la région et cesser de la financer "va avoir une incidence sur l'aide vitale apportée à plus de deux millions de civils, dont plus de la moitié sont des enfants, qui dépendent tous de (son) aide", pointent 21 organisations non gouvernementales, dont Oxfam, Médecins du Monde, Save the children ou le Danish Refugee Council, dans un communiqué commun.

Douze pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni ou encore le Japon, ont annoncé suspendre leur financement à l'Unrwa après qu'Israël a accusé vendredi certains de ses employés d'avoir été impliqués dans l'attaque du Hamas sur son sol le 7 octobre.