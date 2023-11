DIRECT : le Hamas annonce 195 morts dans les bombardements israéliens à Jabaliya

Le gouvernement du Hamas a annoncé jeudi que 195 personnes avaient été tuées dans deux bombardements israéliens mardi et mercredi sur le camp de réfugiés de Jabaliya, le plus grand de la bande de Gaza.

Les victimes du premier et deuxième massacres à Jabaliya dépassent le millier entre martyrs et blessés. Nous avons recensé 195 martyrs, 120 disparus sous les décombres et 777 blessés.

Service de presse du gouvernement du Hamas