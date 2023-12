DIRECT : le Hamas attendu au Caire pour parler cessez-le-feu, les bombardements continuent sur le sud de Gaza

Dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29 décembre, les forces israéliennes ont multiplié les frappes dans la bande de Gaza, notamment sur Rafah dans le sud, où des Palestiniens se sont précipités sur des tas de gravats à la recherche de survivants.

"Nous étions tranquillement assis (à la maison, ndlr) et tout à coup nous avons entendu une forte explosion et des débris ont commencé à nous tomber dessus", a témoigné auprès de l'AFP Tayseer Abou Al-Eish. "L'appartement a été complètement détruit et mes filles criaient. Il y a eu plusieurs victimes (...) nous essayons de sortir les voisins des décombres mais il y a des martyrs".

"Ce qu'Israël fait aux Palestiniens, et principalement à Gaza, est 'la monstruosité de notre siècle'. La complaisance de l'Occident devient de la complicité", a déclaré sur X (ex-Twitter), Francesca Albanese, la rapporteuse de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les Territoires palestiniens.

Au sud de Jérusalem, un Palestinien a par ailleurs blessé deux Israéliens dans une attaque au couteau avant d'être abattu, selon la police et les secouristes. Le Hamas a salué une "opération héroïque" menée en "réponse" à la situation à Gaza.