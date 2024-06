DIRECT - Le Hamas, aurait pu donner un "oui clair et simple" déclare Blinken

Cette année, le hajj se déroule dans l'ombre de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui ravage la bande de Gaza depuis plus de huit mois.

La poursuite de cette guerre meurtrière "suscite beaucoup de colère dans le monde musulman", et pourrait donner lieu à des expressions de solidarité qui ne seraient pas au gout du pays hôte, souligne Umer Karim, expert en politique saoudienne de l'université de Birmingham, au Royaume-Uni.

Les pélérins tournent autour de la Kaaba, dans la grande mosquée de la Mecque en Arabie saoudite le 11 juin 2024. © AP Photo/Rafiq Maqbool



La monarchie saoudienne a annoncé cette semaine l'accueil de 1.000 pèlerins parmi les familles des victimes de la bande de Gaza, portant à 2.000 le nombre total de Palestiniens à La Mecque.

Elle a toutefois prévenu, par la voix de son ministre du Hajj, Tawfiq al-Rabiah, qu'"aucune activité politique" ne sera tolérée, le pèlerinage devant être strictement consacré aux prières.

L'Arabie saoudite n'a jamais reconnu Israël, mais une éventuelle normalisation était sur la table avant la guerre déclenchée le 7 octobre. Depuis, les discussions se poursuivent avec les États-Unis, mais elles sont conditionnées à la création d'un État palestinien.

Les autorités vont chercher "à contrôler la diffusion de tout message ou manifestation politique", qui risquerait de devenir "incontrôlable" et viser les dirigeants du royaume, estime Umer Karim. Le hajj est une source de légitimité pour les dirigeants saoudiens, le souverain portant le titre de "gardien des deux saintes mosquées" de La Mecque et Médine. Mais il leur confère aussi un immense pouvoir, celui d'empêcher un musulman d'accomplir son devoir religieux, rappelle l'universitaire et opposante saoudienne basée à Londres, Madawi al-Rasheed. Et "ils veulent que le hajj reste une plateforme pour faire valoir leur légitimité dans le monde musulman", ajoute-t-elle.