DIRECT : le Hamas "créé" et "financé" par Israël selon Josep Borrell

Les Etats-Unis ont "mené avec succès trois frappes défensives" vendredi contre des rebelles Houthis au Yémen, a dit un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

Il a indiqué que ces opérations visaient des lanceurs de missiles prêts à frapper dans la mer Rouge.

Les rebelles yéménites, qui affirment viser des navires "liés à Israël", en signe de solidarité avec les Palestiniens à Gaza, avaient de leur côté revendiqué plus tôt de nouvelles frappes contre un navire marchand américain circulant dans le Golfe d'Aden.

Cette dernière attaque en date du mouvement soutenu par l'Iran, bête noire des Etats-Unis, n'a toutefois pas fait de dommage selon Washington, qui appuie de son côté Israël.

Les Américains et les Britanniques, soutenus par un petit groupe de pays, avaient pour la première fois frappé les Houthis au Yémen le 12 janvier, visant des radars et des infrastructures de missiles et de drones. Plusieurs autres frappes ont suivi depuis.

Les attaques répétées des Houthis ont contraint de nombreux armateurs à éviter ce passage clé pour le commerce international, faisant craindre une augmentation des prix et des problèmes d'approvisionnement.