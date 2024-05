DIRECT - Le Hamas dit avoir accepté une offre de trêve, la réponse d'Israël en suspens

Un responsable israélien affirme qu'Israël "examine" la proposition de cessez-le-feu acceptée par le Hamas.

"Nous avons reçu la proposition et nous la passons en revue. Ce n'est pas le cadre dont nous avions convenu. Nous l'examinons", a déclaré ce haut responsable ayant requis l'anonymat.

Selon le Hamas, la proposition de trêve comprend trois phases, chacune d'une durée de 42 jours, et inclut un retrait israélien complet de la bande de Gaza, le retour des déplacés et un échange d'otages toujours retenus à Gaza et de prisonniers palestiniens détenus par Israël, dans le but d'un "cessez-le-feu permanent", a déclaré Khalil al-Hayya à la chaîne qatarie.

La décision d'Israël quant à cette trêve reste pour l'heure inconnue, mais l'armée israélienne a annoncé maintenir son ordre d'évacuation à Rafah dans le cadre des préparatifs à une offensive terrestre dans la ville. Sur la seule journée de lundi, l'armée affirme avoir bombardé plus de 50 cibles terroristes à Rafah.