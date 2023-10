DIRECT : le Hamas et Israël nient l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu

Le président américain Joe Biden a condamné dimanche le meurtre d'un garçon musulman de six ans qui a été poignardé près de Chicago, dénonçant un "acte de haine horrible", lié selon la police à la guerre entre Israël et le Hamas.

"Cet acte de haine horrible n'a pas sa place en Amérique et va à l'encontre de nos valeurs fondamentales : la liberté de prier sans crainte, la liberté de croire et la liberté d'être", a déclaré Joe Biden dans un communiqué, dans lequel il présente ses condoléances à la famille et souhaite le rétablissement de la mère du garçon, gravement blessée lors de l'attaque.