Une soldate israélienne, libérée par l'armée des mains du Hamas fin octobre, s'est réjouie lundi de la libération d'otages par le mouvement islamiste palestinien, premiers propos publics depuis la mystérieuse opération l'ayant sortie de captivité.

Ori Megidish, 19 ans, était en faction sur la frontière ultra-militarisée entre Israël et la bande de Gaza quand elle a été capturée par des combattants du Hamas le 7 octobre.

L'armée avait confirmé trois semaines plus tard son sauvetage, sans détails sur sa captivité ni sur l'opération pour la libérer.

Dans une vidéo filmée chez elle et publiée sur son compte Tiktok, Ori Megidish dit "aller bien" et être "heureuse de voir les images émouvantes d'otages retrouvant leurs familles".

"J'espère que toutes les familles qui attendent toujours (...) seront réunies et pourront se réjouir comme je l'ai fait".

Des gens participent à une manifestation de solidarité avec les otages détenus dans la bande de Gaza, près du Musée d'art de Tel Aviv, Israël, le samedi 25 novembre 2023. @Photo AP/Léo Correa.