Deux Palestiniens ont été abattus dans la nuit par des soldats israéliens près d'une base militaire à l'entrée de Jénine, ville de Cisjordanie occupée, a annoncé samedi l'armée israélienne, affirmant que ses soldats avaient répliqué à des tirs.

L'Autorité palestinienne a annoncé dans un communiqué "le martyr de Mustapha Sultan Abed (21 ans) et Ahmad Muhammad Shawahneh (20 ans), tombé sous les balles de l'occupant, la nuit dernière à Jénine".

L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a indiqué que les deux hommes avaient été tués "près de la base militaires de Salem, à l'ouest de Jénine", ajoutant que deux "autres jeunes hommes avaient été blessés".

Des soldats ont identifié plusieurs terroristes roulant dans un véhicule vers la base militaire de Salem et ouvrant le feu dans sa direction. Les soldats, prépositionnés en raison de plusieurs incidents similaires précédemment ont éliminé les terroristes Armée israélienne, dans un communiqué, précisant qu'aucun blessé n'avait été enregistré dans ses rangs.

Wafa a affirmé que l'armée israélienne avait conservé les corps des deux tués et empêché les services de secours de les évacuer. Selon Wafa, les deux blessés ont été transportés dans un hôpital de Jénine par le Croissant-Rouge.

Jénine, qui abrite l'un des camps de réfugiés les plus peuplés et pauvres des territoires palestiniens, est un bastion de groupes armés luttant contre Israël qui occupe la Cisjordanie depuis 1967. Ces derniers mois, l'armée israélienne a conduit plusieurs opérations à Jénine et dans ses environs, pour démanteler "des cellules terroristes".

La Cisjordanie est le théâtre depuis deux ans d'une flambée de violences, encore exacerbées par la guerre meurtrière menée par Israël dans la bande de Gaza après l'attaque sanglante sans précédent perpétrée par le Hamas en territoire israélien le 7 octobre.

Au moins 490 Palestiniens de Cisjordanie ont été tués par les troupes israéliennes ou des colons depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé.

Dans ce territoire, l'année 2023 a été l'année la plus meurtrière depuis 2005, lorsque le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) a commencé ses statistiques.