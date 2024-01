DIRECT : le Hamas examine une proposition d'accord de trêve avec Israël prévoyant un cessez-le-feu de plusieurs semaines

Un centre-ville ravagé, des tirs près des hôpitaux et une population en fuite: Khan Younès est le théâtre de combats acharnés sur fond d'appels de l'ONU à maintenir l'aide à Gaza de son agence pour les réfugiés palestiniens.

Dans la nuit, des témoins ont fait état de frappes nourries sur Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza où les forces israéliennes au sol tentent de défaire les combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Les équipes de l'hôpital al-Amal, un des plus importants de la ville avec le centre médical Nasser, ont rapporté des combats non loin de l'établissement et une pénurie de nourriture.

"Nous avons quitté l'hôpital Nasser sans matelas, sous les bombardements et frappes aériennes. Nous ne savions pas où aller, on ne nous a pas donné d'endroit précis où aller. Nous sommes dans le froid, livrés à nous-mêmes, sans tentes et sans rien pour survivre", a dit une Palestinienne ayant fui pour Rafah, plus au sud.