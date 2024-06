DIRECT - Le Hamas juge "positive" la nouvelle feuille de route pour un cessez-le-feu à Gaza

Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie intenses ont visé aujourd'hui la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, au lendemain de la présentation par le président américain Joe Biden d'une feuille de route israélienne en vue d'un cessez-le-feu avec le Hamas.

À Rafah, les opérations se concentrent en particulier dans l'ouest de la ville, dans le quartier de Tal al-Sultan, où des habitants ont signalé des bombardements, des tirs de chars et des mouvements de véhicules militaires. "Toute la nuit, les bombardements aériens et à l'artillerie n'ont pas cessé un instant dans les secteurs de l'ouest de Rafah", a témoigné à l'AFP un habitant de la ville qui n'a pas dévoilé son nom.

Il a ajouté que des tireurs israéliens avaient pris position "sur des immeubles surplombant tout le quartier de Tal al-Sultan, rendant la situation très dangereuse".

Des témoins ont également signalé des tirs d'artillerie intenses dans l'est et le centre de Rafah.

Dans le centre de la bande de Gaza, le camp palestinien de Nousseirat a été touché par des frappes aériennes. Dans le nord, des tirs d'artillerie ont visé le quartier de Zeytoun, dans la ville de Gaza, selon un correspondant de l'AFP.

Le président Biden a pourtant lancé hier qu'"il est temps que cette guerre se termine", en appelant le Hamas à accepter le plan israélien. "Nous ne pouvons pas laisser passer" cette occasion, a-t-il ajouté.

"Les conditions d'Israël pour stopper la guerre n'ont pas changé", a cependant affirmé aujourd'hui le bureau de Benjamin Netanyahu, en citant "la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et l'assurance que Gaza ne posera plus de menace à Israël".