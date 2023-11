DIRECT : le Hamas libère deux otages et revendique un attentat meurtrier à Jérusalem

La libération de la Franco-Israélienne Mia Shem, qui était aux mains du Hamas depuis le 7 octobre, est "une grande joie que je partage avec sa famille et tous les Français", déclare le président Emmanuel Macron sur la plateforme X.

"J'exprime aussi ma solidarité avec tous ceux qui restent otages du Hamas. La France agit avec ses partenaires pour obtenir leur libération dès que possible", a-t-il ajouté.

Tweet URL

Le jeune femme avait été enlevée au festival de musique Tribe of Nova, dans le désert du Néguev frontalier de la bande de Gaza, où 364 personnes ont été tuées le 7 octobre par les assaillants du mouvement islamiste palestinien, et de nombreuses autres enlevées et emmenées vers la bande de Gaza.

Keren Sharf Shem tient une photo de sa fille, Mia, 21 ans, chez elle à Mazor, dans le centre d'Israël. 25 octobre 2023. © AP Photo/Ohad Zwigenberg

Selon le Forum des familles d'otages ou de disparus, Mia Shem, qui travaillait dans un salon de tatouage, se trouvait au festival en compagnie d'un ami, lui aussi franco-israélien, Elya Toledano, 27 ans, dont le sort est inconnu.