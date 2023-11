DIRECT : le Hamas se dit prêt à prolonger la trêve à Gaza, selon une source proche du mouvement islamiste

La trêve entre Israël et le Hamas entre mercredi dans son sixième jour avec un nouvel échange attendu d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, au moment où les médiateurs internationaux multiplient les efforts pour obtenir un cessez-le-feu durable.

"Lueur d'espoir et d'humanité au milieu des ténèbres de la guerre", selon le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, la prolongation de la trêve pour 48 heures, jusqu'à 05H00 GMT jeudi, doit permettre la libération de 20 otages du Hamas et de 60 prisonniers palestiniens supplémentaires, a indiqué le Qatar, principal médiateur dans les négociations.

Cette photo montre l'otage israélien libéré Sahar Kalderon, 16 ans, dans les bras d'un proche à son arrivée au centre médical Sourasky à Tel Aviv, le lundi 27 novembre 2023. @IDF via AP.

Chaque jour depuis vendredi, le Hamas relâche une dizaine de femmes et d'enfants enlevés lors de son attaque sanglante du 7 octobre en Israël, contre la libération de trois fois plus de prisonniers palestiniens. Douze otages (dix Israéliennes et deux Thaïlandais) et trente prisonniers palestiniens ont ainsi encore été libérés mardi soir.

Selon les médias israéliens, le gouvernement d'Israël a reçu mardi la liste des otages que le Hamas doit libérer mercredi. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été formulée.

Cette photo montre l'otage israélien libéré Yagil Yaakov, 12 ans, alors qu'il rentre en Israël dans un hélicoptère le lundi 27 novembre 2023, après avoir été retenu en otage par le Hamas dans la bande de Gaza. @IDF via AP.