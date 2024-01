DIRECT : le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 24.100 morts

Plus de 60 Palestiniens ont été tués à travers la bande de Gaza dans des bombardements israéliens "intenses" menés dans la nuit de dimanche à lundi, selon un communiqué du gouvernement du Hamas.

Plus de 60 martyrs et des dizaines de blessés dans de nouveaux massacres commis cette nuit et à l'aube par les forces d'occupation.

Bureau de presse du gouvernement du Hamas