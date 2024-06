DIRECT - Le "Nouveau Front populaire" annonce avoir "scellé" un "programme de gouvernement"

Les principales obédiences maçonniques françaises lancent un appel commun pour dire "non à l'inéluctabilité de la victoire de l'extrême droite" et de "son idéologie de la haine", dans un communiqué publié ce jeudi.

"Les francs-maçons, résistants de tout temps à l'hydre haineuse de l'extrême-droite, fidèles aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, se lèvent, déterminés à prendre part dans la reconstruction d'un espoir républicain pour tous", affirme cet appel commun.

Réunis hier au siège du Grand Orient de France, les Grand maîtres de ces obédiences "lancent un appel solennel à la mobilisation de tous les Francs-maçons, frères et soeurs" en affirmant que "l'extrême-droite est une impasse". Car à l'occasion des législatives des 30 juin et 7 juillet, "le risque de voir la France rejoindre le rang de la sombre cohorte des gouvernements populistes et nationalistes d'extrême droite n'aura jamais été aussi élevé", ajoute le texte signé de Guillaume Trichard (Grand Orient de France), Sylvain Zeghni (Droit Humain), Bernard Dekoker-Suarez (Grande Loge mixte universelle), Christiane Vienne (Grande Loge mixte de France) et Jean-Jacques Moumdjian (Grande Loge mixte de Memphis-Misraïm).

"Dans cette année où nous commémorons la mémoire de ceux qui sont tombés pour notre liberté face au joug nazi et au régime collaborationniste, les francs-maçons et les francs-maçonnes ne peuvent rester muets face au retour du bruit des bottes", ajoute le communiqué.

Alors que "les forces les plus réactionnaires cherchent à s'entendre, avec comme seule ambition de remettre en cause tous les fondamentaux de la philosophie des Lumières", les signataires soulignent qu'"il ne faut plus seulement sonner l'alerte, mais agir" et exhortent à se rassembler "le 18 juin à 18h00 à Paris et dans tous les Orients de France".