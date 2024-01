DIRECT : le numéro 2 du Hamas a été ciblé par un avion de chasse israélien selon un responsable libanais

L'armée israélienne se prépare mercredi 3 janvier à "tout scénario" au lendemain d'une frappe dans la banlieue de Beyrouth fatale au numéro 2 du mouvement islamiste palestinien Hamas. Cela ravive les craintes d'une extension du conflit actuel dans la bande de Gaza.

Les forces israéliennes sont dans un état de préparation très élevé dans toutes les arènes, en défense et en attaque. Nous sommes hautement préparés pour tout scénario. La chose la plus importante à dire ce soir est que nous sommes concentrés et restons concentrés sur la lutte contre le Hamas.

Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne.

Plus tôt, le 2 janvier soir, le Liban était secoué d'une vive onde de choc avec une frappe attribuée à Israël dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah pro-iranien, qui a tué Saleh al-Arouri, numéro de la branche politique du Hamas, ainsi qu'au moins six autres de ses cadres.

"Un mouvement dont les leaders et les fondateurs tombent en martyrs pour la dignité de notre peuple et de notre nation ne sera jamais vaincu", a réagi Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, en dénonçant "une violation de la souveraineté du Liban" et une "expansion" de la guerre en cours dans la bande de Gaza.

Des Palestiniens manifestent à Naplouse, dans la bande de Gaza, avec des drapeaux du Hamas après qu'un tir israélien ait tué Saleh al-Arouri dans la banlieue sud de Beyrouth au Liban ce 2 janvier 2024. © AP Photo/Majdi Mohammed

Le Hezbollah libanais a prévenu dès mardi soir que "l'assassinat de Saleh al-Arouri" était non seulement une "grave agression contre le Liban" mais aussi "un sérieux développement dans la guerre entre l'ennemi et l'axe de la résistance", expression désignant l'Iran et ses alliés régionaux hostiles à Israël.

"Ce crime ne restera pas sans riposte ou impuni", a ajouté le Hezbollah dont le secrétaire général, Hassan Nasrallah, doit prononcer mercredi soir un discours très attendu à l'heure où le Premier ministre libanais Najib Mikati accuse Israël de "vouloir entraîner le Liban dans une nouvelle phase de confrontation".

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, les tensions se multiplient à la frontière israélo-libanaise, en Syrie et en Irak où des bases américaines sont prises pour cible. C'est aussi le cas en mer Rouge avec des attaques des rebelles Houthis, dont de nouvelles mardi soir selon l'armée américaine, visant à freiner le trafic maritime en "soutien" à Gaza.