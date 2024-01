Le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh a donné une allocution télévisée dans laquelle il annoncé que les otages israéliens retenus à Gaza ne seront libérés que selon les "conditions" du Hamas.

Les prisonniers de l'ennemi ne seront libérés que sous les conditions fixées par la résistance. Ismaïl Haniyeh

Il s'est également déclaré être "ouvert" à la mise en place d'un seul gouvernement palestinien pour la Cisjordanie et la bande de Gaza, a affirmé mardi son chef Ismaïl Haniyeh. "Nous avons reçu de nombreuses initiatives concernant la situation (palestinienne) interne et nous sommes ouverts à l'idée d'un gouvernement national pour la Cisjordanie et Gaza".

Il a aussi déclaré qu'"avec chaque jour qui passe, la résistance et sa confiance en la victoire se renforcent". "L'ennemi est promis à une déroute", a-t-il ajouté.

"Cette agression prendra fin sous les coups de la résistance et la ténacité de notre peuple. L'occupant n'a d'autre choix que de se plier à la volonté de notre peuple", a-t-il insisté.

Haniyeh, basé au Qatar, a ensuite affirmé que "le complot de déplacement (du peuple palestinien) ne passera pas", après que deux ministre israéliens d'extrême-droite ont préconisé un départ volontaire des Palestiniens de la bande de Gaza.

L'expulsion d'une population hors de son territoire est interdite par les conventions de Genève, qui constituent le coeur du droit humanitaire international.