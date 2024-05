DIRECT - le PAM dénonce une situation "apocalyptique" à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne à Rafah

La vie est devenue "apocalyptique" dans certaines zones du sud de la bande de Gaza depuis le début de l'offensive israélienne contre Rafah début mai, s'alarme l'ONU, notant en revanche que la situation dans le nord s'améliore.

"L'exode auquel nous assistons depuis une vingtaine de jours à partir de Rafah est une expérience à la fois impressionnante et horrible pour un très grand nombre de personnes", a déploré Matthew Hollingworth, directeur pour les Territoires palestiniens du Programme alimentaire mondial (PAM).

Dans le sud, les boulangeries de cette agence onusienne ont fermé faute de fioul, et du 7 mai, date à laquelle l'armée israélienne a lancé son offensive sur la ville de Rafah, au 20 mai, "pas un seul camion du PAM n'a emprunté les passages pour arriver à Rafah depuis l'Égypte", ajoute Hollingworth au cours d'une conférence de presse en ligne à son retour d'une mission dans la bande de Gaza.

Le PAM n'a plus accès non plus à son entrepôt principal dans le sud du territoire car il se situe dans une zone évacuée. "Nous avons complètement perdu cet entrepôt, y compris les stocks de 2.700 tonnes de nourriture qui ont été ou pillés ou détruits à cause des combats", a-t-il expliqué.

Un million de personnes fuyant les bombardements et les combats à Rafah sont partis vers al-Mawasi, une zone côtière située entre Rafah et Khan Younès, et désignée par Israël "zone humanitaire" pour accueillir les déplacés. Selon Matthew Hollingsworth, ces derniers manquent d'eau, de nourriture de carburant, de services de santé ou d'espace pour creuser des latrines. "Les bruits et les odeurs de la vie quotidienne sont horribles et apocalyptiques", a-t-il souligné. Le PAM nourrit 27.000 personnes en ce moment "mais cela n'est pas assez".

Palestiniens fuyant Rafah lors d'un raid de l'armée de l'air israélienne le 28 mai 2024. © AP Photo/Abdel Kareem Hana

Dans des zones du centre de Gaza, l'agence fournit environ 400.000 repas chauds par jour et parvient à maintenir ouvertes six boulangeries. En revanche la situation s'améliore dans le nord du territoire palestinien, où les agences de l'ONU avaient averti en mars qu'une famine était imminente. Grâce à l'ouverture de passages, environ 12.000 tonnes d'aide ont pu être livrées, essentiellement de la nourriture, depuis le 1er mai. "Il y a eu un changement en terme de disponibilité de la nourriture", bien que subsistent de gros problèmes d'assistance sanitaire, de fourniture d'eau potable et de traitement des eaux usées.

Depuis que des camions d'aide ont commencé à entrer dans la bande de Gaza en provenance d'Égypte à travers le poste de Kerem Shalom contrôlé par Israël, un "filet" d'aide est arrivé, a-t-il constaté. "Mais cela doit se transformer en un fleuve d'aide si nous voulons nous assurer de ne pas voir les formes de faim les plus aiguës devenir plus courantes", a-t-il averti, demandant "que les corridors du sud soient pleinement ouverts".

"Ce dont nous avons fondamentalement besoin, c'est d'un cessez-le-feu immédiat", a-t-il affirmé. "Nous savons que cela ne se produira peut-être pas immédiatement, alors en attendant, qu'il y ait une meilleure coordination entre l'aide et les livraisons commerciales qui sont acheminées", a-t-il conclu.

Interrogé sur les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui avait affirmé sur la chaîne française LCI qu'à Gaza "la consommation de calories, c'est 3.200 calories par personne", il a répondu : "Je n'ai vu personne, même les travailleurs humanitaires se nourrissant de barres protéinées, consommer 3.000 calories ou plus à Gaza".