DIRECT - Le pape rend hommage à un jeune soldat ukrainien tué au front

Le pape François a rendu hommage mercredi à un jeune soldat ukrainien tué au front en montrant ses effets personnels religieux avant de faire observer un moment de silence pour les victimes de la guerre.

"Ce garçon s'appelait Olexandre, 23 ans (...) Il est mort à Avdiïvka, sur le front en laissant une vie qu'il avait devant lui", a expliqué le pape à la fin de son audience générale sur la place Saint-Pierre. Il tenait à la main un chapelet et un exemplaire du Nouveau Testament ayant appartenu au soldat.

Le mercredi 3 avril 2024, le pape François a montré aux pèlerins le chapelet et le livret de l'Évangile que l'Ukrainien Olexandre, 23 ans, avait avec lui lorsqu'il a été tué pendant la guerre en Ukraine. @AP Photo/Alessandra Tarantino



Après des mois de combats acharnés, l'armée ukrainienne s'est retirée en février de la ville-forteresse d'Avdiïvka, située dans l'Est du pays en guerre, concédant à Moscou une importante victoire symbolique.

François a ensuite invité les milliers de fidèles à se recueillir quelques instants en silence.

"Je voudrais que tout le monde fasse silence un moment, en pensant à ce garçon et à tous les autres qui, comme lui, sont morts dans cette folie de la guerre", a déclaré le jésuite âgé de 87 ans en tenant le petit livre à la couverture en camouflage militaire.

"La guerre détruit toujours. Pensons à eux et prions", a-t-il ajouté.

(Re)voir aussi Ukraine : frappes massives russes

Guerre en Ukraine : attaques sur Kiev