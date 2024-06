DIRECT - Le premier Sommet pour la paix débute en Suisse

Partout dans la zone la guerre du Donbass, à l'est du pays, le conflit, déclenché dans cette région dès 2014, laisse derrière lui des villages fantômes dont la liste ne fait que s'allonger. La Russie, qui revendique l'annexion des régions de Donetsk et Louhansk, y concentre ses attaques les plus massives, selon les responsables ukrainiens.

Pour Kiev, l'offensive de Kharkiv vise avant tout à dégarnir les rangs ukrainiens dans le Donbass en allongeant le front et en forçant un redéploiement des troupes.

Les forces russes sont bien établies dans les alentours de Tchassiv Yar, une ville stratégique car haut perchée et dont la chute pourrait conduire à une poussée vers la grande cité de Kramatorsk. Un peu plus au sud, ce sont les zones de Pokrovsk et Kourakhové qui sont particulièrement sensibles.

Tchassiv Yar en particulier est plus que jamais dans le viseur de l'armée russe, qui espère pouvoir y orchestrer une percée. Cette semaine, d'épaisses volutes de fumée noire s'y élevaient dans le ciel, témoignant des combats.