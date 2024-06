DIRECT - le président Biden réaffirme que les États-Unis et l'OTAN ne laisseront pas tomber l'Ukraine

Huit décennies plus tard, sur la même plage d'Omaha la "sanglante", contre "l'agresseur" : les Alliés se retrouvent sans la Russie en Normandie mais au côté de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, pour célébrer la victoire sur le nazisme alors que la guerre sévit de nouveau en Europe. Les présidents américain Joe Biden, français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz sont attendus, parmi une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement.

Le Débarquement, organisé dans le plus grand secret par les Américains, les Britanniques et les Canadiens, allait ouvrir la voie à la libération de la France et à la défaite de l'Allemagne nazie. Mais 80 ans après cette opération titanesque, tous les regards seront tournés vers l'Ukraine, théâtre depuis février 2022 d'une offensive russe meurtrière dont l'issue semble encore très éloignée.