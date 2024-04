DIRECT - Le président d'Israël présente ses "excuses" après la mort de sept humanitaires dans des frappes israéliennes

Israël admet une frappe "non intentionnelle" qui a tué dans la bande de Gaza sept collaborateurs de l'ONG humanitaire World Central Kitchen livrant de la nourriture au territoire palestinien assiégé et menacé de famine.

Basée aux Etats-Unis, l'ONG World Central Kitchen, l'une des rares à opérer encore dans le territoire palestinien a annoncé "suspendre ses opérations dans la région" après la frappe survenue lundi à Deir al-Balah (centre).

Plusieurs pays et organisations ont condamné ce raid, certains demandant des "explications" à Israël, dont l'armée mène une offensive de grande envergure à Gaza en représailles à une attaque d'une ampleur sans précédent contre le sol israélien le 7 octobre.

"Malheureusement hier (lundi), il s'est produit un incident tragique, nos forces ayant frappé de façon non intentionnelle des innocents dans la bande de Gaza", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, depuis l'hôpital où il a subi dimanche une intervention pour une hernie. "Cela arrive dans une guerre, nous allons vérifier jusqu'au bout, nous sommes en contact avec les gouvernements et ferons tout pour que cela ne se reproduise plus jamais", a-t-il ajouté.

L'ONG WCK "est dévastée" et confirme que "sept membres de l'équipe ont été tués à Gaza dans une frappe des forces israéliennes". "J'ai le coeur brisé et je suis consternée que nous, World Central Kitchen et le monde, ayons perdu de belles vies aujourd'hui à cause d'une attaque ciblée des forces israéliennes", a déclaré la présidente de WCK, Erin Gore.

Les victimes étaient "originaires d'Australie, de Pologne, du Royaume-Uni, (et comprenaient aussi) un citoyen ayant la double nationalité américaine et canadienne et une personne palestinienne", selon l'ONG.