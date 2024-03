Dans un communiqué, le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué avoir mené six frappes. Elles ont "détruit" un drone sous-marin et "18 missiles balistiques anti-navires" dans les zones du Yémen sous contrôle des houthis après des tirs en direction d'un navire en mer Rouge, le "Pinocchio", de "propriété singapourienne et battant pavillon du Libéria."

L'attaque a été revendiqué par les houthis. Ils ont affirmé avoir ciblé de "façon précise" ce navire. Et l'agence de presse officielle yéménite Saba a fait état de raids américains dans le secteur de Saada, situé dans le nord du Yémen, sous contrôle houthi.