DIRECT : le soutien de la France "doit être franc, durable, indestructible"

Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin n'a pas pu faire le déplacement à Bruxelles pour la réunion de l'OTAN pour des raisons de santé. Via un lien vidéo il a demandé aux pays membres de ne pas baisser la garde.

David Lloyd Austin participe à la réunion de l'OTAN à Bruxelles depuis son son bureau du Pentagone, 14 février 2024. Capture d'écran vidéo. © Reuters video

"Le Kremlin continue de parier que nous allons tous perdre tout intérêt pour l'Ukraine et que notre soutien va vaciller et s'estomper. Mais je suis plus déterminé que jamais, et je sais que vous l'êtes aussi. Ce groupe de contact reste résolu, intrépide et ferme. Et ne vous y trompez pas, les États-Unis continuent de se tenir aux côtés de l’Ukraine, et l’Amérique continuera à soutenir le principal combat de l’Ukraine contre l’agression impériale de Poutine."