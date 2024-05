DIRECT - Le système de soins est "à quelques heures de s'effondrer", selon le ministère de la Santé du Hamas

Les commémorations se poursuivent pour marquer les commémorations annuelles du souvenir pour les soldats tombés pour la défense d'Israël et les victimes d'attentats.

Cette année, plus de 1.500 noms se sont ajoutés à la liste des soldats et civils "victimes du terrorisme", depuis l'attaque sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre en territoire israélien et la guerre qui s'en est suivie dans la bande de Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé lors d'une cérémonie à Jérusalem que "l'esprit de ceux qui sont tombés contient la promesse de notre futur".