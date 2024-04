DIRECT - Le texte de la Chambre américaine des représentants prévoit 61 milliards de dollars pour aider l'Ukraine

L'Europe doit "se réveiller" et "aller plus loin" sur les questions de défense et de sécurité face aux menaces de pays autoritaires, de Moscou à Téhéran, a averti mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Il est temps que l’Europe se réveille sur le plan de la défense et de la sécurité. Car les enjeux sont immenses", a-t-elle déclaré dans un discours à Bruxelles devant un parterre d'industriels et d'experts du secteur.

"La menace de la guerre n’est peut-être pas imminente, mais elle n’est pas impossible. Nous devrions y être préparés", a averti la présidente de la Commission européenne.

Elle a rappelé l'attaque iranienne contre Israël, "la déclaration d’intention la plus récente de la nouvelle coalition de régimes autoritaires", qui s'étend de l'Iran à la Russie.

Dans ce contexte, "nous devons commencer à travailler sur le futur de notre architecture de sécurité — avec la rapidité et la volonté politique qu’il faut", a-t-elle insisté à l'occasion de cette conférence sur la sécurité et la défense en Europe.

Reconstruire les capacités de défense en Europe

La Commission européenne a proposé à l'automne dernier une nouvelle stratégie en matière de défense dotée de 1,5 milliard d'euros pour aider les industriels du secteur à mieux travailler ensemble et à produire européen.

Un chiffre néanmoins jugé suffisant par plusieurs d'entre eux. "Est-ce suffisant? Non. Avons-nous besoin de plus? Oui", a résumé le commissaire européen en charge de l'Industrie de défense, Thierry Breton.

Il a alors évoqué un chiffre global de 100 milliards d'euros pour financer l'ensemble des actions nécessaires à la reconstruction des capacités de défense en Europe.

L'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 a constitué un choc pour les Européens, après des décennies de coupes budgétaires dans les budgets de défense.

L'UE a réagi en multipliant les initiatives, mais peine à répondre aux besoins les plus urgents de l'Ukraine en matière notamment de munitions et de défense antiaérienne, dont elle a pourtant un besoin crucial.

Les forces russes pilonnent les villes et les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis des semaines.