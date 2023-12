DIRECT - le vote du Conseil de sécurité de l'ONU à nouveau reporté

"C'est comme vivre sous un régime militaire". En Israël, en guerre depuis plus de deux mois contre le mouvement islamiste palestinien Hamas, militer en faveur de la paix peut s'avérer dangereux, affirment des défenseurs des droits humains.

Tenant un rameau d'olivier, Roni, 24 ans, garde un oeil sur la police encadrant une petite marche qu'elle dirige en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza.

Elle et ses amis disent avoir été arrêtés, harcelés et menacés de mort après des manifestations similaires organisées depuis qu'Israël a lancé ses bombardements sur la bande de Gaza, en représailles à l'attaque menée sur le sol israélien le 7 octobre par le Hamas depuis le territoire palestinien.

"Il est presque impossible d'appeler à la paix en Israël en ce moment, dit à l'AFP la jeune militante, jetant un regard par-dessus son épaule. Il faut être très prudent."

Des groupes de défense des droits humains accusent les autorités israéliennes de mener une vaste campagne de répression en interrogeant des centaines de militants anti-guerre et en poursuivant en justice nombre d'entre eux.



Alors que des manifestations ont lieu à l'étranger pour soutenir les Palestiniens et que la pression internationale s'accroît sur Israël, il est en revanche devenu plus difficile pour les Israéliens de s'opposer à leur propre gouvernement, d'après des militants et des ONG.

La police a maintes fois refusé d'accorder des autorisations pour des manifestations anti-guerre et arrêté leurs organisateurs, selon ces sources.

La police israélienne a déclaré à l'AFP qu'elle "défendait fermement le droit fondamental à la liberté d'expression". "Mais il est également impératif de s'attaquer à ceux qui exploitent ce droit pour inciter à la violence, promouvoir l'obscénité, tenir des propos haineux, proférer des menaces ou créer des problèmes de sécurité publique, en particulier en temps de guerre contre une organisation terroriste cruelle", selon elle.

"Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est d'une ampleur sans précédent", affirme Noa Sattath, directrice de l'Acri, le plus ancien groupe de défense des droits civiques du pays. "Le musèlement des dissidents est extrêmement fort."

Après le 7 octobre, le chef de la police israélienne Kobi Shabtai a prévenu qu'il y aurait une "tolérance zéro" envers les manifestations de soutien à Gaza et menacé d'envoyer les manifestants anti-guerre, une infime minorité du pays, dans le territoire palestinien assiégé.

Ce climat est encore plus inquiétant pour les Arabes israéliens, les descendants de Palestiniens restés sur leurs terres après la création de l'Etat d'Israël en 1948, qui se disent victimes de discrimination par rapport à la population juive.

L'ONG Adalah, qui protège les droits de cette minorité (environ un cinquième de la population), affirme avoir suivi les cas de près de 300 personnes arrêtées depuis le 7 octobre.

Dans environ un tiers des cas, les militants ont été interrogés et relâchés, mais les autorités ont engagé des poursuites contre un grand nombre d'Arabes israéliens pour "soutien à des organisations terroristes" ou "incitation au terrorisme", selon l'ONG.

"L'État interprète tout soutien à Gaza comme un soutien au terrorisme", assure à l'AFP Hassan Jabareen, chef de l'ONG. "C'est comme vivre sous un régime militaire."

Dans un pays où appeler à la paix est souvent considéré comme un acte de rébellion, Roni dit avoir été arrêté avec d'autres manifestants à Jaffa le 9 novembre. Des images diffusées sur les réseaux sociaux et vérifiées par l'AFP montrent la police malmener des manifestants et confisquer leurs pancartes.

Elle estime qu'un message simple est souvent plus efficace. Serrant son rameau d'olivier, elle se dirige vers l'entrée du siège du ministère de la Défense et scande: "Arrêtez la guerre!"