DIRECT : Le vote du Conseil de sécurité de l'ONU reporté à mardi

"Notre appel est collectif et mondial pour un cessez-le-feu maintenant", affirment Oxfam, Médecins sans frontières (MSF), Médecins du monde (MDM), Handicap international, Action contre la faim, Première urgence international (PUI), le Secours islamique France, la Fédération internationale des droits de l'Homme, Amnesty international et le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre solidaire).

"Depuis les attaques tragiques du 7 octobre en Israël, nous assistons à une guerre totale" à Gaza, l'ampleur de la "catastrophe humanitaire" étant "sans précédent", poursuivent-elle.

Dans la bande de Gaza, plus de 19.400 personnes, pour la plupart des femmes, des enfants et adolescents ont été tuées par les bombardements israéliens, selon le dernier bilan en date du ministère de la Santé du Hamas.

La situation actuelle est "pire" que dans tous les conflits récents, y compris en Syrie ou au Yémen, a indiqué Joël Weiler, le directeur général de MDM.

"Gaza, c'était déjà une prison à ciel ouvert. La prison a été divisée par huit. Les gens sont entassés et bombardés", a-t-il affirmé. "Toutes nos équipes sont traumatisées", et "ne savent pas où manger, où dormir", comme le reste des Gazaouis, s'est encore indigné Joël Weiler.

Depuis quelques jours, on reçoit des plaies par balle. Et ça c'est nouveau. Isabelle Defourny, présidente de MSF

Gaza est "sans doute l'endroit le plus dangereux au monde pour les humanitaires", qui sont eux-mêmes "dans une logique de survie" avec une "préoccupation grandissante" de la faim, a observé Olivier Routeau, le directeur des opérations de PUI, dont les équipes, la semaine dernière, "ont mis six heures pour trouver onze boîtes de haricots".

L'ONG Human rights watch accuse Israël d'"utiliser la famine des civils comme technique de guerre", ce que nie le gouvernement israélien.

Isabelle Defourny, présidente de MSF, a de son côté qualifié la situation de "désespérée" dans des hôpitaux "submergés". Selon elle, les patients traités par MSF sont pour "un quart des enfants de moins de 12 ans", "la moitié a moins de 18 ans et les trois quarts sont des femmes et des enfants". "Depuis quelques jours, on reçoit des plaies par balle. Ca c'est nouveau, s'est-elle alarmée. Jusqu'à présent, on ne recevait que des victimes de bombardements de l'armée israélienne."