DIRECT - Le vote à l'ONU pour un nouveau texte exigeant un cessez-le-feu à Gaza reporté

Le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, est attendu aujourd'hui à la frontière égyptienne avec la bande de Gaza. Le patron de l'ONU doit rencontrer des travailleurs humanitaires du "côté égyptien" de Rafah, ville de Gaza adossée à la frontière. S'y entassent quelque 1,5 million de Palestiniens tandis qu'Israël envisage d'y mener une opération terrestre.

Israël impose un siège complet au territoire palestinien depuis le début de la guerre et contrôle strictement l'aide qui arrive principalement depuis l'Égypte via Rafah. Or ces contrôles ont pour effet, selon l'ONU, de réduire le nombre de camions entrant dans le territoire.

"Avant le 7 octobre, une moyenne de 500 à 700 camions entraient chaque jour à Gaza. Aujourd'hui, la moyenne est d'à peine 150", a chiffré, Philippe Lazzarini, le patron de l'Agence de l'ONU pur les réfugiés palestiniens (UNRWA).