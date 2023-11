DIRECT - Les assauts russes se multiplient dans l'est de l'Ukraine prévient Zelensky

L'armée ukrainienne doit faire face à une "augmentation du nombre d'assauts" russes dans l'est du pays, notamment autour de la ville disputée d'Avdiïvka, affirme le président Volodymyr Zelensky. Les forces de Moscou tentent depuis un mois d'encercler cette cité industrielle, devenue l'un des points chauds du conflit.

Mais la ligne de front est presque figée depuis un an, même si Volodymyr Zelensky, d'un côté, et le Kremlin, de l'autre, assurent que la guerre n'est pas dans une impasse. "L'armée a signalé une augmentation du nombre d'assauts ennemis", indique le président ukrainien sur sa chaîne Telegram, citant les zones d'Avdiïvka, de Koupiansk et Donetsk, dans l'est.

Volodymyr Zelensky assure que ses soldats "tenaient leurs positions" et menaient eux aussi des "offensives". L'Ukraine a acté récemment l'échec de sa contre-offensive entamée en juin dernier et qui s'est heurtée à de solides défenses russes. Il est pourtant essentiel de gagner du terrain pour Kiev, qui veut éviter l'effet de lassitude chez ses alliés occidentaux vis-à-vis d'un conflit qui dure depuis près de deux ans.