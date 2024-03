DIRECT - Les combats font rage à Gaza, le chef de l'ONU appelle à mettre fin au "cauchemar"

Les visages sont fermés, et le pas lourd pour la procession. À la Sainte-Famille, seule église catholique de la ville de Gaza, les fidèles sont venus en ce dimanche des Rameaux prier "pour la paix".

Beaucoup d'enfants, de personnes plutôt âgées, des sœurs... Ils étaient plusieurs dizaines, une centaine peut-être, réunis pour marquer le début de la semaine sainte, dans Gaza ravagée par la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Sous un soleil de printemps, les cloches ont sonné. Dans la cour du complexe paroissial décoré de feuilles de palmier, la porte de l'église ornée de rameaux, les fidèles ont lentement défilé en procession. Ils ont chanté, branche d'olivier à la main, dans ce bien-nommé quartier des Oliviers.

Cette fois-ci, nous n'avons pas le cœur à la fête.

sœur Nabila Saleh

"Notre célébration du dimanche des Rameaux c'est un moment d'espoir, pour le bien et la paix, pour nous et pour le monde entier", a dit le jeune officiant dans l'église aux murs clairs. L'occasion "de purifier nos cœurs et de les remplir d'amour, de générosité et de paix". Au premier rang, des enfants de chœur et jeunes servants sérieux en aube rouge et surplis blanc. Derrière, des ouailles aux traits tirés, yeux cernés et mines sombres.

"Cette fois-ci, nous n'avons pas le cœur à la fête", a dit sœur Nabila Saleh à l'AFP. "C'est vrai que nous avons décoré, mais nous ne ressentons pas les sensations des autres années".