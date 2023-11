"Aucune "zone sécurisée" n'est vraiment sûre lorsqu'elle est déclarée de façon unilatérale ou imposée par la présence de forces armées", ont souligné les chefs des principales agences des Nations unies (ONU), dans une déclaration signée par onze hauts responsables onusiens. Parmi eux, le patron des Affaires humanitaires, Martin Griffiths et les chefs du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain, et de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La déclaration est également signée par quelques grandes ONG, dont CARE International et Save the Children.

"En tant que responsables humanitaires, écrivent-ils, notre position est claire : nous ne participerons à la création d'aucune "zone sécurisée" à Gaza sans l'accord de toutes les parties, sans que des conditions fondamentales soient en place pour garantir la sécurité et d'autres besoins essentiels et sans qu'un mécanisme soit en place pour superviser sa mise en œuvre".

"Dans les conditions actuelles, estiment-ils encore, les propositions visant à créer unilatéralement des "zones sécurisées" à Gaza risquent de causer des dommages aux civils, y compris des pertes humaines à grande échelle, et doivent être rejetées". La concentration de civils dans de telles zones peut même "accroître le risque d'attaques", et donc de victimes du conflit.

