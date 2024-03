Direct démarré le 1 mars 2024 à 5H46

DIRECT : les condamnations se multiplient après une distribution d'aide meurtrière à Gaza

Des tirs israéliens sur une foule affamée et une vaste bousculade pendant une distribution d'aide jeudi dans le nord de Gaza ont fait plus de 110 morts selon le Hamas, soulevant au sein de la communauté internationale indignation et appels à établir les responsabilités. Les horaires sont affichés en temps universel.