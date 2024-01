DIRECT : les craintes d'extension du conflit se renforcent après un attentat en Iran

Un haut responsable de sécurité libanais affirme à l'AFP que le numéro deux du Hamas palestinien a été ciblé par des "missiles guidés" tirés depuis un avion de chasse israélien sur la banlieue sud de Beyrouth.

Saleh al-Arouri et six autres responsables et cadres du Hamas ont été tués dans une frappe attribuée à Israël qui avait ciblé les bureaux du mouvement islamiste mardi soir dans le fief du puissant Hezbollah pro-iranien.

L'agence officielle libanaise Ani avait indiqué hier que cette attaque visant les abords de la capitale libanaise pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, avait été menée par un drone.

Le responsable de sécurité, informé des enquêtes préliminaires et qui a requis l'anonymat a expliqué que le numéro deux du Hamas avait été tué "non pas par un drone, mais par des missiles guidés tirés depuis un avion de chasse israélien".

Il évoque le caractère hautement "précis" de la frappe d'une part, et le poids conséquent des missiles, qui pesaient environ "100 kilogrammes" chacun.

L'armée israélienne n'a pas revendiqué la frappe mais a affirmé se préparer à "tout scénario".

Parmi les six missiles tirés, quatre ont explosé, selon le responsable dont deux ayant détruit deux étages avant de toucher directement la salle de réunion des responsables du Hamas.

L'armée libanaise a constaté que les restes de missiles correspondaient à ceux qu'Israël avait tirés sur le sud du Liban, a-t-il ajouté.