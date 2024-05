DIRECT - Les délégations du Hamas et d'Israël quittent Le Caire, mais la médiation se poursuit

Le gouvernement slovène adopte un décret pour la reconnaissance d'un État palestinien et compte l'envoyer au parlement pour approbation d'ici au 13 juin, dans le cadre d'une initiative commune de plusieurs pays européens. "Le décret pour la reconnaissance de la Palestine fait partie de nos efforts pour mettre fin dès que possible aux atrocités à Gaza", a déclaré le Premier ministre libéral, Robert Golob, lors d'une conférence de presse à Ljubljana.

En mars, la Slovénie, l'Espagne, l'Irlande et Malte, tous membres de l'Union européenne (UE), s'étaient dits "prêts" à franchir le pas dès que cela pourrait "apporter une contribution positive" à la résolution du conflit israélo-palestinien. "Nous continuerons à suivre les progrès concernant les pourparlers de paix, la libération des otages et la réforme de l'autorité palestinienne et s'ils s'avèrent plus rapides, nous pourrions achever le processus de reconnaissance" avant même le 13 juin, a précisé Robert Golob.

La ministre slovène des affaires étrangères, Tanja Fajon, a salué sur X "ce pas décisif et irréversible vers la reconnaissance".

Il suffit d'une majorité simple pour approuver le décret au sein du parlement de 90 sièges, où la coalition de centre gauche de Robert Golob détient 51 sièges. Le gouvernement a exhorté Israël à ne pas lancer une offensive majeure contre la ville surpeuplée de Rafah dans la bande de Gaza, théâtre de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien du Hamas, mettant en garde contre l'aggravation de la crise humanitaire dans ce territoire.

Près de 60% des Slovènes soutiennent la reconnaissance d'un État palestinien, tandis que 20% d'entre eux s'y opposent, selon un sondage réalisé en avril auprès d'un échantillon de 600 citoyens et publié par le quotidien Dnevnik.

Une centaine d'étudiants de l'université de Ljubljana ont entamé hier une manifestation propalestinienne, condamnant l'usage de la violence contre des civils et exigeant que la Slovénie reconnaisse un État palestinien.