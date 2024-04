DIRECT - Les dépouilles des humanitaires tués à Gaza sont arrivées en Egypte

Les dirigeants américain Joe Biden et israélien Benjamin Netanyahu doivent se parler au téléphone jeudi, trois jours après qu'une frappe israélienne a tué des humanitaires étrangers à Gaza, fissurant un peu plus les relations entre Washington et son allié.



"Le président Biden et le Premier ministre Netanyahu se parleront demain", a indiqué mercredi soir à l'AFP un responsable américain, confirmant des informations de presse.



Cette photo combinée montre le président Joe Biden, le 8 mars 2024, à Wallingford, en Pennsylvanie, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel Aviv, Israël, le 28 octobre 2023. @Photo AP

La dernière conversation entre les deux dirigeants remonte au 18 mars, dans un contexte déjà tendu face à la dégradation de la situation humanitaire dans le territoire palestinien soumis à des bombardements incessants depuis près de six mois.