DIRECT - Les députés ukrainiens proposent une taxe pour éviter la mobilisation

Le ministre allemand de la Défense propose un nouveau modèle de service militaire avec recensement obligatoire des recrues potentielles pour renforcer la Bundeswehr.

En vertu de ce projet, présenté par le ministre Boris Pistorius devant la commission de la Défense au Bundestag, la chambre basse du Parlement, les jeunes hommes ayant atteint 18 ans seront obligés de répondre à un questionnaire sur leur volonté et leur capacité à servir. Les jeunes femmes le recevront aussi mais sans obligation de le remplir, ont dit ces sources.

Boris Pistorius à gauche sur la photo parle avec le chancelier Olaf Scholz avant la réunion de cabinet à Berlin ce 12 juin 2024. © AP Photo/Ebrahim Noroozi

L'idée de ce recensement est à la fois d'éveiller l'intérêt éventuel de jeunes et, pour l'armée, de sélectionner les plus aptes ou les plus motivés et de les convoquer pour un entretien.

Selon les informations de l'AFP, la décision d'effectuer ou non un service militaire restera toutefois volontaire. Le modèle comprendrait une formation de base de six mois, avec une option pour prolonger jusqu'à 17 mois.

Le ministre présentera publiquement cette nouvelle formule cet après-midi.

Les jeunes ayant accompli leur service rejoindraient les rangs des réservistes. Avec ce plan, il s'agit "exclusivement de la capacité de montée en puissance et du renforcement des réserves pour la défense globale", a déclaré un participant à la réunion parlementaire à l'AFP.

L'objectif à long terme est de porter les effectifs de la Bundeswehr à 460.000 soldats - environ 200.000 actifs permanents dans l'armée, le reste en réserve.

Malgré une campagne de recrutement, le nombre des militaires actifs a baissé à 181.500 l'an passé.

Boris Pistorius, actuellement la personnalité politique la plus populaire d'Allemagne, insiste depuis des mois sur la nécessité de rendre l'armée "apte à la guerre" pour assurer la défense du pays et jouer son rôle dans l'Otan. Après lui avoir coupé les vivres depuis la Guerre froide, l'Allemagne investit massivement pour la remettre à niveau depuis deux ans mais le ministre réclame plus de moyens.