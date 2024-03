Live démarré le 22 mars 2024 à 07h02

DIRECT - Les dirigeants européens progressent timidement sur la voie d'une aide militaire accrue à l'Ukraine

Les dirigeants européens, réunis à Bruxelles, ont timidement progressé sur la voie d'une aide militaire accrue à l'Ukraine, après un nouvel appel à l'aide de son président, et face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante. Ils ont décidé "d'aller de l'avant" avec un projet visant à utiliser les bénéfices provenant des avoirs gelés de la Russie dans l'UE pour armer l'Ukraine.