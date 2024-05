Direct démarré le 12 mai 2024 à 5H50

DIRECT - Les efforts de médiation en vue d'une trêve semblent s'enliser

Alors que les efforts de médiation en vue d'une trêve et de la libération d'otages semblent s'enliser, le président américain Joe Biden a estimé qu'un cessez-le-feu était possible "demain" dans la guerre entre Israël et le Hamas si le groupe palestinien relâchait les otages. Les horaires sont affichés en temps universel.