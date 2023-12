DIRECT - Les élections se poursuivent en RDC dans les bureaux qui n'ont pas ouvert hier

Les élections générales se poursuivent en République démocratique du Congo, à cause de problèmes logistiques qui ont empêché l'ouverture de certains bureaux de vote et, selon l'opposition, transformé le scrutin en "chaos total". Le président sortant, Félix Tshisekedi, 60 ans, brigue un second mandat de cinq ans à la tête du vaste pays d'Afrique centrale à l'histoire politique agitée et souvent violente, au sous-sol immensément riche en minerais mais à la population majoritairement pauvre.

Plus de 44 millions d'électeurs, sur un total d'environ 100 millions d'habitants, étaient appelés à élire leur président, mais aussi leurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que leurs conseillers locaux. Plus de 100 000 candidats étaient sur les rangs pour les quatre scrutins, dont 19 pour la présidentielle, élection à un seul tour pour laquelle l'opposition n'a pas su trouver un candidat commun.