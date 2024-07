DIRECT - Les épreuves des JO-2024 ont débuté

90% des délégations olympiques sont déjà arrivées à Paris, fait savoir le gestionnaire des aéroports, à l'occasion d'une visite mercredi du ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete aux équipes chargée de l'accueil des athlètes, officiels et journalistes à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. "Le but du jeu, c'est de tout de suite, dès la sortie de l'aéroport, même de la sortie de l'avion, prendre en charge à la fois les sportifs et toutes les délégations officielles", indique Patrice Vergriete, à deux jours de la cérémonie d'ouverture de la compétition.

Pour le moment, "aucun souci ne s'est produit", se réjouit-il. Même la panne informatique mondiale survenue la semaine dernière et qui a partiellement désorganisé l'aéroport n'a pas eu d'incidence. Le transport des bagages hors format (perches, canoës...) n'a pas non plus posé de difficulté. La panne "est tombée justement à l'arrivée d'une délégation américaine de gymnastique qui était une délégation considérée comme sensible. Néanmoins, (...) ça s'est parfaitement passé" et les gymnastes ne se sont rendu compte de rien, détaille le ministre.