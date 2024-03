DIRECT -Les espoirs d'une trêve rapide à Gaza s'éloignent au début de la tournée de Blinken

L'Arabie saoudite a annoncé mercredi un don de 40 millions de dollars (près de 37 millions d'euros) à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) avec qui Israël est à couteaux tirés.

Les fonds soutiendront les "efforts d'aide humanitaire de l'Unrwa dans la bande de Gaza", en proie à la guerre entre Israël et le Hamas, en fournissant "de la nourriture à plus de 250.000 personnes et des tentes à 20.000 familles", a déclaré un communiqué du Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salmane (KSrelief). "Il est crucial de répondre aux besoins désespérés de la population de Gaza" menacée par la famine selon l'ONU, a ajouté le chef du KSrelief, Abdallah al-Rabeeah.

Israël accuse l'Unrwa d'employer "plus de 450 terroristes" à Gaza et affirme que 12 de ses employés ont été directement impliqués dans l'attaque sans précédent du 7 octobre menée par le Hamas sur le sol israélien. L'agence, qui emploie quelque 30.000 personnes dans les Territoires palestiniens occupés ainsi qu'en Jordanie, en Syrie et au Liban, s'est séparée des employés mis en cause.

Mais une quinzaine de pays, notamment les États-Unis, avaient suspendu fin janvier leur financement après les accusations israéliennes. Depuis, plusieurs d'entre eux ont repris leurs versements.

L'Unrwa constitue la colonne vertébrale de l'aide humanitaire à Gaza, où près de 32.000 personnes en majorité des civils ont été tuées dans les opérations militaires israéliennes de représailles, selon le ministère de la Santé du Hamas. Selon le communiqué saoudien, Philippe Lazzarini, directeur de l'Unrwa, a estimé que le don saoudien "reflète la solidarité que le royaume a toujours manifestée à l'égard des Palestiniens".