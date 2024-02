DIRECT : les États-Unis tentent de dissuader Israël de lancer une offensive à grande échelle à Rafah

Pour la première fois, l'actrice palestinienne Hiam Abbass s'est sentie mal à l'aise devant la caméra. Car on ne lui demandait pas de jouer un rôle mais de se raconter et raconter l'histoire de sa famille, déchirée par l'exil de 1948.



Exit le bling-bling hollywoodien pour l'actrice de 63 ans que le public a notamment pu voir dans la série américaine à succès "Succession". La voici à l'affiche d'un documentaire intimiste, "Bye bye Tibériade", réalisé par sa fille, Lina Soualem, en salles en France mercredi 14 février 2024.

"Lorsque nous avons commencé à filmer, je me suis dis: oh là là, qu'est ce que je vais dire et surtout qu'est ce que je ne vais pas dire ?", confie-t-elle. Le documentaire, qui prend comme point de départ la Nakba, la "catastrophe" qu'a constituée pour les Palestiniens la création d'Israël en 1948.