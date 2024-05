DIRECT - Les frappes israéliennes sur la bande de Gaza se poursuivent

La France appelle Israël à cesser "sans délai" son opération militaire à Rafah qui menace de créer une "situation catastrophique" pour la population de la bande de Gaza, a indiqué son ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur X dans la nuit de vendredi à samedi.



Tweet URL

"Nous appelons les autorités israéliennes à cesser cette opération militaire sans délai et à reprendre la voie des négociations, seule voie possible pour conduire à la libération immédiate des otages et obtenir un cessez-le-feu durable", a indiqué le Quai d'Orsay à propos de la situation à Rafah.



"Une telle opération menace de provoquer une situation catastrophique pour les populations civiles de Gaza, déjà déplacées à de multiples reprises", poursuit le communiqué de la diplomatie française.