La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russes a dit que la présence potentielle de troupes américaines en Finlande n'est pas en accord avec les souhaits de la population autochtone.

"Ce que nous avons toujours craint est en train d'arriver" a-t-elle menacé. "Le contrôle de la région est passé sous celui de Washington".

"Les pays de l'OTAN connaissent un développement militaire rapide des territoires des deux pays. Et ce, même si la Suède n'a pas encore rejoint l'Alliance. Les Américains bénéficient d'un accès maximal aux installations militaires en Finlande et en Suède. En même temps, ils auront des possibilités illimitées de les utiliser à leurs propres fins, et ces objectifs ne coïncideront pas avec les objectifs des habitants de la Finlande, de la population indigène de ce pays et des intérêts nationaux de cet État", a déclaré Zakharova.