DIRECT - Les fronts gelés, la région de Soumy sous les bombes

Dans son rapport quotidien, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) relève qu'aucun changement n'est intervenu sur les différents fronts de la guerre. Au nord, "les forces russes auraient attaqué sans succès près de Koupyansk et Kreminna le 19 mars, et il n'y a pas eu de changements confirmés sur la ligne de front", indique notamment le cabinet américain qui suit le conflit au jour le jour.

Seules de maigres avancées ont été confirmées aux abords de la fraîchement rasée et conquise ville d'Avdiivka. "Des images géolocalisées publiées le 19 mars montrent que les forces russes ont récemment avancé sur le bord nord-ouest du barrage de Pervomaiske à Pervomaiske, au sud-ouest d'Avdiivka."

Tweet URL

"Le ministère russe de la Défense et d'autres sources russes ont affirmé que les forces russes avaient repoussé des tentatives de sabotage et de reconnaissance "ukrainiennes" (faisant probablement référence au corps des volontaires russes pro-ukrainiens) près de Kozinka, dans l'oblast de Belgorod", souligne encore le think thank.