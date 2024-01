DIRECT : Les Houthis menacent de s'en prendre aux intérêts américains et britanniques

L'ONU déplore que les opérations d'aide dans le nord de la bande de Gaza deviennent de plus en plus difficiles, accusant l'armée israélienne de limiter très sévèrement l'approvisionnement en carburant, en particulier pour les hôpitaux.

"Les opérations dans le nord sont de plus en plus compliquées. Nous nous heurtons à un refus systématique de la partie israélienne" a déclaré le représentant du bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) pour les territoires palestiniens, Andrea De Domenico, aux journalistes à Genève.

S'exprimant en visioconférence depuis Jérusalem, il a expliqué qu'Israël avait "partiellement" approuvé trois missions jeudi mais que les jours précédents seule une sur 7 avait été approuvée. Il a également accusé l'armée israélienne de refuser de façon "très systématique" l'acheminement du carburant, en particulier pour les hôpitaux, une situation "qui est en train d'atteindre un niveau d'inhumanité qui dépasse l'entendement".

Israël juge que le carburant peut être détourné pour servir aux roquettes tirées par les groupes palestiniens.

"On entend souvent dire qu'il est assurément possible d'acheminer des fournitures aux hôpitaux et à la population de Gaza. Les mots sont là, mais pas les actes", a commenté un porte-parole de l'organisation à Genève, Christian Lindmeier.

S'exprimant en visioconférence depuis Jérusalem, Lucia Elmi, la représentante de l'Unicef dans les territoires palestiniens, a elle aussi demandé qu'un plus grand nombre de convois soit autorisé à entrer dans Gaza. "Le processus d'inspection reste lent et imprévisible. Et certains des matériaux dont nous avons désespérément besoin restent soumis à des restrictions, sans justification claire", a-t-elle affirmé, alors que plus de 1,1 million d'enfants sont menacés par le conflit, la malnutrition et les maladies.